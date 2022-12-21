キラリ、宝石の輝き　「ダイヤモンド桜島」が見ごろ

倦怠感、体温は上がったり下がったり、滝のような汗が出る。「コロナ陽性です」に恐怖が駆け巡った。涙が出た。息子をどうしよう…

2148人が新たに感染、9月8日以来の2000人超え 病床使用率も50％超える（医療圏別：鹿児島898、肝属386、姶良・伊佐338、南薩143、川薩133、曽於85、奄美64、熊毛59、出水42）新型コロナ20日発表

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都城管内の413人含む2435人新たに感染、4人死亡 2000人超は8月31日以来 新型コロナ・宮崎20日発表