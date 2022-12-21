南日本新聞のウェブサイト373news.comです
メニューをとばして本文へ移動します
12
月
21
日 水曜日
文字
小
標準
大
新聞購読
電子版
menu
新聞購読
電子版
×
メニュー
ニュース･特集
主要ニュース
鹿児島のニュース
ジャンル別
地域別
カレンダー
日間ランキング
週間ランキング
月間ランキング
鹿児島の経済ニュース
南日本文学賞
国内・海外ニュース
速報
主要ニュース
特集・連載
たのし味めぐり
黒ヂョカ
人生相談「すいもあまいも」
ねこ鉄
川内原発
かごしま明治維新特集
奄美なひととき
３７３る連載一覧
WEB限定連載
３７３ライブ＃with 鹿児島
おめでとうヤット！
こちら＃３７３
選挙
参院選かごしま
衆院選かごしま
鹿児島県知事選
鹿児島市長選
鹿児島市議選
スポーツ
スポーツ情報かごしま
３７３高校野球
春の九州高校野球
夏の高校野球
秋の九州高校野球
選抜高校野球
サッカー王国
全国高校サッカー
南日本U-12サッカー
鹿児島ユナイテッドＦＣ
本社主催のスポーツ
県下一周駅伝大会
南日本ナイターソフト
南日本社会人ラグビー
南日本U-12サッカー
ちびっこソフトボール
南日本ゴルフ選手権
南日本シニアゴルフ選手権
南日本カップアマチュアゴルフ大会
くらし・天気
防災・災害情報
天気・気象情報
交通情報
桜島情報
桜島ライブカメラ
桜島関連ニュース
噴火警戒レベル・避難情報
桜島の概要
桜島降灰メール
生活情報フェリア
映画館案内
休日当番医
レジャー情報
釣り情報
潮見表
こよみのページ(外部サイト)
きょうあすの催し
お花見情報
ＧＷ情報
夏のレジャー情報
主な施設の年末年始 休園･休館日
エンタメニュース
マーケット速報
社説・南風録
社説
南風録
「読者と報道」委員会
新聞で学ぼう
みなみＥｄｕ
ＮＩＥって何？
新聞活用シート
ワークシート-小学校下学年
ワークシート-小学校上学年
ワークシート-中学校
ＮＩＥニュース
こども新聞(オセモコ)
よむのび教室案内
よむのびニュース
こども教育
ミナミさんちのクイズ
わたしたちふるさと発見隊
学校新聞コンクール
こどもたちの悩みごと相談
南日本新聞ビジネス講座
よむのびプラス案内
すくーる373る
写真･動画･ゲーム
桜島ライブカメラ
動画のページ３７３ＴＶ
３７３ゲーム
３７３写真館
フォトギャラリー
高校総体 写真特集
駅伝写真
南日本U-12サッカー
鹿児島県ちびっこソフトボール
ランニング桜島
南日本新聞社杯グラウンド・ゴルフ
ありがとうH2Bロケット
３７３写真館Shop
高校生新聞RAP甲子園
フォトサービス
掲載写真をお分けします
記念日新聞を販売
記事のラミネート販売
南日本新聞社から
新着情報
ご意見・ご感想
投稿のご案内
記事･写真の利用について
主催イベントのご案内
南日本新聞社の主催イベント
要項・申込書ダウンロード
社告
広告のご案内
新聞広告について
ウェブ広告について
フェリア広告について
パーソナルアド「Ｐｉｃｏ」
求人情報「なんにち求人」
「おはようネット」表示中止依頼書
新聞社のご案内・採用情報
会社案内
採用情報
連絡先一覧
社屋見学案内
みなみホール
その他のご案内
南日本政経懇話会
南日本ハウジングプラザ
鹿児島県ＮＩＥ推進協議会
九州・沖縄９紙合同サイト Press9
南日本新聞社SDGs宣言
新聞購読
購読申し込み
７日間無料試読
新聞のお届け先変更
クレジットカード払い変更
バックナンバーの購入
カレンダー購入
見守り活動
ユナパック申し込み
読者局から
講師派遣
職場体験
報道写真貸し出し
後援申請
写真申し込み
記事問い合わせ
新聞配達スタッフ募集
デジタルサービス
３７３る
おはようネット
モバイルサイトアクセス
南日本新聞データベース
南日本デジタルサイネージ
４７行政ジャーナル
7日間無料試読
新聞お届け先変更
よむのび教室
見守り活動
ビジネス講座
投稿案内
採用情報
イベント
TOP
＞
鹿児島のニュース
＞
コラム・情報
＞
●おもしろ写真
キラリ、宝石の輝き 「ダイヤモンド桜島」が見ごろ
2022/12/21 07:27
まばゆい輝きを放ちながら桜島山頂に沈む太陽＝２０日午後４時５９分、霧島市の中茶屋公園
拡大
桜島に沈む夕日が山頂に重なり宝石のように輝く「ダイヤモンド桜島」が眺望期を迎えた。鹿児島県霧島市福山の中茶屋公園では２０日、写真愛好家ら約２０人が約３分間の幻想的な光景を楽しんだ。
午後４時５５分ごろ、金色の太陽が稜線の真ん中に沈み始めた。周囲はあかね色に染まり山頂からまばゆい光が放射線状に広がった。
初めて見たという宝楽芳男さん（６５）＝宮崎県都城市＝は「広い鹿児島湾にどっしりと構える桜島とまばゆい夕日の美しさに感動した」と話した。霧島市によると１月中旬ごろまで楽しめる。
あわせて読みたい記事
桜島で今季初の冠雪 薩摩地方山間部は数十センチの積雪 鹿児島県内
大根じゃないのに実が白く…「少し気持ち悪い」 勇気を出してかじってみたら普通の味だった
奄美では超まれ オオハクチョウ飛来 ため池で優雅に羽根休め
1年のほこり、ササっと払う 鹿児島市・照国神社
種子島に大量漂着した茶色いやつ…石油ワックスだった ろうそく、クレヨンなどの原料か
ジャンル一覧
地域一覧
ニュースカレンダー
ニュース一覧（最新 15 件）
幸運招いて…ウサギの餅つきオブジェ登場 鹿児島市喜入
12月21日 07:30
キラリ、宝石の輝き 「ダイヤモンド桜島」が見ごろ
12月21日 07:27
（詳報）阿久根で12例目の鳥インフル疑い 肉用鶏3.7万羽飼育、11例目の農場から3キロ圏内
12月21日 07:00
自宅に女性の死体遺棄 母親か、同居の59歳男を容疑で逮捕 鹿児島・いちき串木野市
12月21日 06:45
鹿児島県内の相続税申告漏れ、1件当たり3500万円 2021事務年度
12月20日 22:30
羽田空港が拠点のシンクタンクと連携協定 鹿児島の魅力PRへ県
12月20日 21:30
「貯金を使って小学校にグランドピアノを」…亡き妻の願い果たした87歳 きれいな音に「涙が出た」
12月20日 21:10
手もみでさらに香ばしく お茶どころ志布志で児童が体験「飲むのが楽しみ」
12月20日 20:43
都城管内の413人含む2435人新たに感染、4人死亡 2000人超は8月31日以来 新型コロナ・宮崎20日発表
12月20日 20:36
2148人が新たに感染、9月8日以来の2000人超え 病床使用率も50％超える（医療圏別：鹿児島898、肝属386、姶良・伊佐338、南薩143、川薩133、曽於85、奄美64、熊毛59、出水42）新型コロナ20日発表
12月20日 20:25
Jリーグ10クラブのオファー断り独ボルシアMGへ 海外挑戦を決めた福田（神村学園高）、日本代表DF板倉のアドバイスが決め手に
12月20日 20:10
阿久根で鳥インフル疑い、陽性なら今季12例目 3万7000羽の養鶏場
12月20日 17:30
花園へ44年ぶり出場の加治木工高ラグビー部 「一戦一戦、全力で」壮行会で決意 初戦は28日、若狭東（福井）と
12月20日 16:52
新型コロナ 鹿児島県内で新たに2148人感染、1人死亡
12月20日 16:06
女子プロゴルフ Tポイント×エネオス 鹿児島高牧CC 有観客で3月開催
12月20日 16:00
鹿児島のニュース一覧へ
このページのトップへ
▲