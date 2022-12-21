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キラリ、宝石の輝き　「ダイヤモンド桜島」が見ごろ

 2022/12/21 07:27
まばゆい輝きを放ちながら桜島山頂に沈む太陽＝２０日午後４時５９分、霧島市の中茶屋公園
まばゆい輝きを放ちながら桜島山頂に沈む太陽＝２０日午後４時５９分、霧島市の中茶屋公園
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　桜島に沈む夕日が山頂に重なり宝石のように輝く「ダイヤモンド桜島」が眺望期を迎えた。鹿児島県霧島市福山の中茶屋公園では２０日、写真愛好家ら約２０人が約３分間の幻想的な光景を楽しんだ。

　午後４時５５分ごろ、金色の太陽が稜線の真ん中に沈み始めた。周囲はあかね色に染まり山頂からまばゆい光が放射線状に広がった。

　初めて見たという宝楽芳男さん（６５）＝宮崎県都城市＝は「広い鹿児島湾にどっしりと構える桜島とまばゆい夕日の美しさに感動した」と話した。霧島市によると１月中旬ごろまで楽しめる。
（別カット）輝く太陽が山頂に沈む「ダイヤモンド桜島」＝２０日午後４時５８分、霧島市福山の中茶屋公園
「ダイヤモンド桜島」を写真に収めようと待ち構える写真愛好家ら＝２０日午後４時３６分、霧島市福山の中茶屋公園
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