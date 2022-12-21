阿久根の鳥インフル陽性、3万7000羽殺処分始まる　鹿児島県内で今季12例目

鹿児島県は２１日、阿久根市脇本の養鶏場（肉用鶏３万７０００羽）で見つかった鳥インフルエンザ疑い例について、高病原性とみられる「Ｈ５亜型」の感染を確認し、全羽の殺処分を始めた。養鶏場での発生は今季県内１２例目、全国では４５例目。感染確認を受け、発生農場から半径３キロ内は鶏や卵の移動制限、半径３～１０キロ内は域外への搬出制限がかかった。同市と出水市で発生した１～９、１１例目と合わせ、移動制限は３６農場１１５万３０００羽、搬出制限は５８農場３０４万７０００羽が対象。消毒ポイントは稼働中の７カ所を継続する。県内１０例目の南九州市頴娃の養鶏場（採卵鶏３万５０００羽）では２０日午後５時、農場内の清掃や消毒といった防疫措置が完了した。制限区域内で新たな発生がなければ、３１日から半径３キロ内の農場で目視やウイルスの有無を調べる検査を実施。陰性の場合は搬出制限区域は解かれる。防疫措置完了から２１日間新たな発生がなければ、移動制限も解除される。県内１１例目の阿久根市脇本の養鶏場（採卵鶏７万羽）では２１日午前８時、殺処分が完了した。