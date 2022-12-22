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新型コロナ　鹿児島県内で新たに2204人感染、3人が死亡

 2022/12/22 16:04
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　鹿児島県は２２日、新型コロナウイルスの感染者２２０４人と３人の死亡を新たに確認した、と発表した。死者は累計５７４人になった。
【関連表】一目で分かる鹿児島県の感染者推移
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