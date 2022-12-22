南日本新聞のウェブサイト373news.comです
メニューをとばして本文へ移動します
12
月
22
日 木曜日
文字
小
標準
大
新聞購読
電子版
menu
新聞購読
電子版
×
メニュー
ニュース･特集
主要ニュース
鹿児島のニュース
ジャンル別
地域別
カレンダー
日間ランキング
週間ランキング
月間ランキング
鹿児島の経済ニュース
南日本文学賞
国内・海外ニュース
速報
主要ニュース
特集・連載
たのし味めぐり
黒ヂョカ
人生相談「すいもあまいも」
ねこ鉄
川内原発
かごしま明治維新特集
奄美なひととき
３７３る連載一覧
WEB限定連載
３７３ライブ＃with 鹿児島
おめでとうヤット！
こちら＃３７３
選挙
参院選かごしま
衆院選かごしま
鹿児島県知事選
鹿児島市長選
鹿児島市議選
スポーツ
スポーツ情報かごしま
３７３高校野球
春の九州高校野球
夏の高校野球
秋の九州高校野球
選抜高校野球
サッカー王国
全国高校サッカー
南日本U-12サッカー
鹿児島ユナイテッドＦＣ
本社主催のスポーツ
県下一周駅伝大会
南日本ナイターソフト
南日本社会人ラグビー
南日本U-12サッカー
ちびっこソフトボール
南日本ゴルフ選手権
南日本シニアゴルフ選手権
南日本カップアマチュアゴルフ大会
くらし・天気
防災・災害情報
天気・気象情報
交通情報
桜島情報
桜島ライブカメラ
桜島関連ニュース
噴火警戒レベル・避難情報
桜島の概要
桜島降灰メール
生活情報フェリア
映画館案内
休日当番医
レジャー情報
釣り情報
潮見表
こよみのページ(外部サイト)
きょうあすの催し
お花見情報
ＧＷ情報
夏のレジャー情報
主な施設の年末年始 休園･休館日
エンタメニュース
マーケット速報
社説・南風録
社説
南風録
「読者と報道」委員会
新聞で学ぼう
みなみＥｄｕ
ＮＩＥって何？
新聞活用シート
ワークシート-小学校下学年
ワークシート-小学校上学年
ワークシート-中学校
ＮＩＥニュース
こども新聞(オセモコ)
よむのび教室案内
よむのびニュース
こども教育
ミナミさんちのクイズ
わたしたちふるさと発見隊
学校新聞コンクール
こどもたちの悩みごと相談
南日本新聞ビジネス講座
よむのびプラス案内
すくーる373る
写真･動画･ゲーム
桜島ライブカメラ
動画のページ３７３ＴＶ
３７３ゲーム
３７３写真館
フォトギャラリー
高校総体 写真特集
駅伝写真
南日本U-12サッカー
鹿児島県ちびっこソフトボール
ランニング桜島
南日本新聞社杯グラウンド・ゴルフ
ありがとうH2Bロケット
３７３写真館Shop
高校生新聞RAP甲子園
フォトサービス
掲載写真をお分けします
記念日新聞を販売
記事のラミネート販売
南日本新聞社から
新着情報
ご意見・ご感想
投稿のご案内
記事･写真の利用について
主催イベントのご案内
南日本新聞社の主催イベント
要項・申込書ダウンロード
社告
広告のご案内
新聞広告について
ウェブ広告について
フェリア広告について
パーソナルアド「Ｐｉｃｏ」
求人情報「なんにち求人」
「おはようネット」表示中止依頼書
新聞社のご案内・採用情報
会社案内
採用情報
連絡先一覧
社屋見学案内
みなみホール
その他のご案内
南日本政経懇話会
南日本ハウジングプラザ
鹿児島県ＮＩＥ推進協議会
九州・沖縄９紙合同サイト Press9
南日本新聞社SDGs宣言
新聞購読
購読申し込み
７日間無料試読
新聞のお届け先変更
クレジットカード払い変更
バックナンバーの購入
カレンダー購入
見守り活動
ユナパック申し込み
読者局から
講師派遣
職場体験
報道写真貸し出し
後援申請
写真申し込み
記事問い合わせ
新聞配達スタッフ募集
デジタルサービス
３７３る
おはようネット
モバイルサイトアクセス
南日本新聞データベース
南日本デジタルサイネージ
４７行政ジャーナル
7日間無料試読
新聞お届け先変更
よむのび教室
見守り活動
ビジネス講座
投稿案内
採用情報
イベント
TOP
＞
鹿児島のニュース
＞
くらし・文化・芸術
＞
医療・福祉
＞
新型コロナウイルス
新型コロナ 鹿児島県内で新たに2204人感染、3人が死亡
2022/12/22 16:04
拡大
鹿児島県は２２日、新型コロナウイルスの感染者２２０４人と３人の死亡を新たに確認した、と発表した。死者は累計５７４人になった。
あわせて読みたい記事
「第8波到来、対策徹底を」塩田知事が緊急メッセージ 行動制限は考えず 新型コロナ・鹿児島
新たな感染は2516人、直近1週間で1.5倍に増加（医療圏別：鹿児島1075、姶良・伊佐411、肝属344、南薩208、曽於123、川薩107、出水101、奄美89、熊毛58）新型コロナ21日発表
都城管内の341人含む2164人新たに感染、2人死亡 2000人超は2日連続 新型コロナ・宮崎21日発表
新型コロナ 鹿児島県内で新たに2516人感染、1人死亡
都城管内の413人含む2435人新たに感染、4人死亡 2000人超は8月31日以来 新型コロナ・宮崎20日発表
ジャンル一覧
地域一覧
ニュースカレンダー
ニュース一覧（最新 15 件）
新型コロナ 鹿児島県内で新たに2204人感染、3人が死亡
12月22日 16:04
無人販売所に乳児置き去り、鹿屋殺人死体遺棄…未解決2事件の捜査状況説明「早期解決に全力」 鹿児島県警
12月22日 15:40
12月30日～1月3日のJR都城－国分、早朝は運休
12月22日 15:18
県議会で指摘されたから…傍聴席12人を70人に大幅増、ネット配信も 鹿児島港本港区の利活用検討委23日初会合 新体育館やスタジアム構想議論へ
12月22日 15:00
水俣病近畿訴訟が結審、2023年9月27日判決 鹿児島出身者ら提訴8年「全員救済を」
12月22日 13:30
登録選手30人発表、9人が初選出／大島チーム
12月22日 13:00
取材して書いて楽しいな♪ 「名山新聞のうた」完成、子ども記者が披露
12月22日 12:30
出水で住家全焼、国道3号が一時通行止めに 住人就寝中に出火
12月22日 12:20
町営の旅客船が航行不能に 非常連絡せず、救命胴衣着せないまま乗客移す 九州運輸局が瀬戸内町を安全指導
12月22日 12:15
鹿児島市議が選挙区内CF参加「深く反省」 支払額に見合わない返礼なら公選法抵触の恐れ
12月22日 12:10
「今こそ鹿児島の旅」1月10日から第4弾開始 割引率は20％に縮小
12月22日 11:30
ローカル線だけに難易度が半端ない…指宿枕崎、肥薩線で謎解きイベント開催中
12月22日 11:00
繁忙期こそ安全に 県警が「出前館」のバイク宅配員に運転実技指導
12月22日 11:00
「福島の教訓忘れたか」「エネルギー安定供給には必要」 原発60年超運転、規制委の「了承」に鹿児島県民から賛否の声
12月22日 10:39
運転延長申請済みの川内原発 新安全規制で再認可必要か
12月22日 10:00
鹿児島のニュース一覧へ
このページのトップへ
▲