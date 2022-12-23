都城管内の310人含む2105人新たに感染、5人死亡　10万人当たりの新規感染者1118人 全国で8番目　新型コロナ・宮崎23日発表

宮崎県は２３日、新型コロナウイルスの感染者２１０５人を新たに確認したと発表した。２０００人を超えるのは今週３回目。今月３日以降、前週の同じ曜日を上回る状況が続いている。県感染症対策課によると、人口１０万人当たりの新規感染者は１１１８人となり、９月１日以来１１００人を超えた。全国８位の水準まで上がった。病床使用率は４６．８％。１２月２３日発表の新規感染者は都城保健所管内３１０人、小林保健所管内１７３人など。コロナ患者５人が亡くなった。死者の累計は４５８人。感染者は２４万３４６４人。