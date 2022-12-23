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全国高校バスケ　男子の鹿児島工が１回戦突破　関西（岡山）に81－78

 2022/12/23 19:21
第１クオーター、鹿児島工・森田が３点シュートを決める＝東京体育館
第１クオーター、鹿児島工・森田が３点シュートを決める＝東京体育館
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　バスケットボールの第７５回全国高校選手権は２３日、東京体育館などで男女１回戦があり、男子の鹿児島工は関西（岡山）を８１－７８で破り、２回戦に駒を進めた。

　鹿工は、有川や森田がシュートを決め４１－４０とリードして折り返す。後半も一進一退の攻防が続き第３クオーターを終え６１－６３。第４クオーター序盤に逆転し、粘る相手を振り切った。
前半、シュートを決める鹿児島工の叶＝東京体育館
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