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全国高校バスケ 男子の鹿児島工が１回戦突破 関西（岡山）に81－78
2022/12/23 19:21
第１クオーター、鹿児島工・森田が３点シュートを決める＝東京体育館
拡大
バスケットボールの第７５回全国高校選手権は２３日、東京体育館などで男女１回戦があり、男子の鹿児島工は関西（岡山）を８１－７８で破り、２回戦に駒を進めた。
鹿工は、有川や森田がシュートを決め４１－４０とリードして折り返す。後半も一進一退の攻防が続き第３クオーターを終え６１－６３。第４クオーター序盤に逆転し、粘る相手を振り切った。
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