全国高校バスケ　男子の鹿児島工が１回戦突破　関西（岡山）に81－78

倦怠感、体温は上がったり下がったり、滝のような汗が出る。「コロナ陽性です」に恐怖が駆け巡った。涙が出た。息子をどうしよう…

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無人販売所に乳児置き去り、鹿屋殺人死体遺棄…未解決2事件の捜査状況説明「早期解決に全力」 鹿児島県警