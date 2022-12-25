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【全国高校バスケ男子】鹿児島工は2回戦で敗退　帝京長岡に59－106

 2022/12/25 14:34
前半終了間際、鹿児島工・森田がシュートを決める＝大田区総合体育館
前半終了間際、鹿児島工・森田がシュートを決める＝大田区総合体育館
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　バスケットボールの第７５回全国高校選手権は２５日、東京都の大田区総合体育館などで行われ、男子２回戦で鹿児島工は帝京長岡（新潟）に５９－１０６で敗れた。

　鹿工は前半、叶や森田などの得点で３３－４２と食い下がった。しかし、後半に入ると一気に突き放された。
前半、懸命なディフェンスを見せる鹿児島工の選手たち＝大田区総合体育館
第１クオーター、鹿児島工・叶がシュートを決める＝大田区総合体育館
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