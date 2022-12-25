【全国高校バスケ男子】鹿児島工は2回戦で敗退　帝京長岡に59－106

バスケットボールの第７５回全国高校選手権は２５日、東京都の大田区総合体育館などで行われ、男子２回戦で鹿児島工は帝京長岡（新潟）に５９－１０６で敗れた。鹿工は前半、叶や森田などの得点で３３－４２と食い下がった。しかし、後半に入ると一気に突き放された。