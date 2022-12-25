鹿児島レブナイズ、岩手に連敗　65－75　バスケB3

バスケットボールＢリーグ３部（Ｂ３）の鹿児島レブナイズは２５日、鹿児島市の西原商会アリーナで岩手と対戦し６７－７５で敗れ、連敗を喫した。前日に続き、互いの激しい守備がぶつかり合った。レブナイズはロートや森田らの活躍で前半を３６－３７で折り返す。後半も一進一退の展開が続いた。一時７点に広がった点差を、中島の連続得点などで６５－６６まで詰め寄ったが、最後に突き放された。次戦は１月７日、立川と敵地で対戦する。