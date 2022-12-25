21日連続で前週上回る 661人増の1963人新たに感染（医療圏別：鹿児島830、姶良・伊佐351、肝属248、南薩123、川薩111、奄美98、曽於91、出水65、熊毛46）死者は3人 新型コロナ・鹿児島25日発表
2022/12/25 20:02
鹿児島県は２５日、新たに新型コロナウイルスの感染者１９６３人と３人の死亡を確認したと発表した。新規感染者は前週の同じ曜日より６６１人多く、２１日連続で前週を上回った。
亡くなった３人は遺族の意向で年代や性別、死因は公表していない。死者の累計は５８７人。
医療圏別の新規感染者は、鹿児島８３０人、姶良・伊佐３５１人、肝属２４８人、南薩１２３人、川薩１１１人、奄美９８人、曽於９１人、出水６５人、熊毛４６人。年代別では１０代が３９１人と最も多く、１０歳未満２９４人、４０代２８２人と続いた。
フォローアップセンターで確定した感染者は９４人、みなし陽性は２人。累計感染者は３５万２１４９人になった。入院のうち重症は３人、酸素投与の必要な中等症７４人。病床使用率は前日比２．３ポイント増の５７．７％。
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