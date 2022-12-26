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京セラ工場拡張用地整備で安全祈願 調整地含む12ヘクタール 薩摩川内
2022/12/26 11:58
安全な工事を願いくわ入れする関係者＝薩摩川内市高城町
拡大
京セラ工場拡張用地整備の安全祈願祭が１８日、鹿児島県薩摩川内市高城町であった。田中良二市長のほか、発注者の市土地開発公社や施工事業者らが出席し、安全な施工を祈願した。
用地は京セラ鹿児島川内工場と高城川を挟んだ場所。調整地を含む１２ヘクタールを２０２５年８月１日までに２期に分けて整備する。１期分４ヘクタールは２３年６月末までに京セラに引き渡す計画。
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作業着姿で腰に手ぬぐい、借家住まいで車は軽。京セラの稲盛さんはそんな社長だった。「腕時計は太陽電池で動き、計算機にもなる」。当時語った夢は全て現実になった
稲盛さんが気心知れた人の前だけで歌う曲があった。「朝日を拝む人あれど…」 大勢の社員を背負い、歌詞に自分を重ねていたのだろう
稲盛さんが声を上げて泣き出した。かつて反発したJAL社員たちが作った感謝のビデオメッセージに。再上場した年の歳末の日。「今日は良かった」とつぶやく声に胸が熱くなった
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