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京セラ工場拡張用地整備で安全祈願　調整地含む12ヘクタール　薩摩川内

 2022/12/26 11:58
安全な工事を願いくわ入れする関係者＝薩摩川内市高城町
安全な工事を願いくわ入れする関係者＝薩摩川内市高城町
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　京セラ工場拡張用地整備の安全祈願祭が１８日、鹿児島県薩摩川内市高城町であった。田中良二市長のほか、発注者の市土地開発公社や施工事業者らが出席し、安全な施工を祈願した。

　用地は京セラ鹿児島川内工場と高城川を挟んだ場所。調整地を含む１２ヘクタールを２０２５年８月１日までに２期に分けて整備する。１期分４ヘクタールは２３年６月末までに京セラに引き渡す計画。
京セラ鹿児島川内工場に建設される新工場の完成予想図（同社提供）

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