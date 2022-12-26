新たな感染は1221人、22日連続前週上回る（医療圏別：鹿児島497、姶良・伊佐193、肝属165、川薩90、南薩83、奄美78、曽於51、出水40、熊毛24）新型コロナ26日発表

鹿児島県は２６日、新たに１２２１人の新型コロナウイルス感染者と４人の死亡を確認したと発表した。新規感染者は前週の同じ曜日より４５２人多く、２２日連続で前週を上回った。亡くなった４人のうち、３人は鹿児島市在住でコロナ感染後に医療機関に入院していた。残る１人とともに年代、性別、死因は非公表。県内の死者は５９１人になった。医療圏別の感染者は鹿児島４９７人、姶良・伊佐１９３人、肝属１６５人、川薩９０人、南薩８３人、奄美７８人、曽於５１人、出水４０人、熊毛２４人。年代別では１０代の２６６人が最多で、１０歳未満の２１３人、４０代の１８３人と続いた。フォローアップセンターでの感染確定者は１１６人、みなし陽性は１人。県内の累計感染者は３５万３３７０人になった。入院のうち重症４人、酸素投与が必要な中等症８１人。病床使用率は前日比０．３ポイント増の５８％。県は２６日、病床を７床増やし、病床確保フェーズ「緊急Ⅰ」を６５９床にした。