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新型コロナ　鹿児島県内で新たに3224人感染、3人死亡

 2022/12/28 16:04
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　鹿児島県は２８日、新型コロナウイルスの感染者３２２４人と３人の死亡を新たに確認したと発表した。死者の累計は５９６人。
【関連表】１２月の新規感染者推移


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