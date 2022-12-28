20年県知事選巡り「買収」疑い告発　自民鹿児島県連会長・森山裕議員ら不起訴　地検

鹿児島地検は２７日、２０２０年の県知事選で公選法違反（買収）の疑いで刑事告発された自民党県連会長の森山裕衆院議員を嫌疑なしで、同県連事務局長を嫌疑不十分で、それぞれ不起訴処分とした。告発状は県内の男性が地検に提出。２０年５月に鹿児島市の同県連であった現職知事（当時）の選挙対策会議の直後、県連が出席県議３７人に１人当たり現金３０万円を配ったのは公選法違反の疑いがあるとした。県連側は当時の取材に「年１回ほど県連予算から支給する調査費であり、知事選への協力要請ではない」と説明していた。