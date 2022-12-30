霧島神宮、鹿児島神宮、枚聞神社　初詣で交通規制　コロナ下、分散参拝呼びかけ

鹿児島県内の主な神宮、神社周辺は３１日夜から正月三が日にかけ、交通規制される。新型コロナウイルスの影響で今年も分散参拝を呼びかけている。規制時間、人出の見込みは次の通り。【霧島神宮（霧島市霧島田口）】３１日午後１０時～３日午後６時。人出のピークは３１日午後１０時～１日午前３時と、１日午前１１時～午後３時。３０万人。【鹿児島神宮（霧島市隼人町内）】３１日午後１０時～３日午後６時。人出のピークは１～３日の午後２～３時ごろ。１５万人。【枚聞神社（指宿市開聞十町）】３１日午後１１時～３日午後５時。三が日は午前中の人出が多い。１２万人。