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霧島神宮、鹿児島神宮、枚聞神社　初詣で交通規制　コロナ下、分散参拝呼びかけ

 2022/12/30 20:00
新年を迎え、初詣する参拝者＝１月１日、霧島市の霧島神宮
新年を迎え、初詣する参拝者＝１月１日、霧島市の霧島神宮
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　鹿児島県内の主な神宮、神社周辺は３１日夜から正月三が日にかけ、交通規制される。新型コロナウイルスの影響で今年も分散参拝を呼びかけている。規制時間、人出の見込みは次の通り。

　【霧島神宮（霧島市霧島田口）】３１日午後１０時～３日午後６時。人出のピークは３１日午後１０時～１日午前３時と、１日午前１１時～午後３時。３０万人。

　【鹿児島神宮（霧島市隼人町内）】３１日午後１０時～３日午後６時。人出のピークは１～３日の午後２～３時ごろ。１５万人。

　【枚聞神社（指宿市開聞十町）】３１日午後１１時～３日午後５時。三が日は午前中の人出が多い。１２万人。
【地図】霧島神宮、鹿児島神宮、枚聞神社の初詣の交通規制
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