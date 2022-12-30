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【全国高校女子サッカー】昨年覇者の神村、初戦で敗退　AICJに0－3

 2022/12/30 15:30
前半、シュートを放つ神村学園の益田＝兵庫県の三木総合防災公園陸上競技場
前半、シュートを放つ神村学園の益田＝兵庫県の三木総合防災公園陸上競技場
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　第３１回全日本高校女子サッカー選手権は３０日、兵庫県で開幕した。初日は１回戦があり、昨年度覇者の神村学園（九州第１代表）はＡＩＣＪ（広島・中国第２代表）に０－３で敗れた。

　神村は前半９分、ディフェンス陣のクリアミスから先制点を許し０－１で折り返す。ＤＦラインの裏を突く相手に手こずり、後半も２点を許した。
ドリブルで攻め込む神村学園の三冨＝兵庫県の三木総合防災公園陸上競技場
ＡＩＣＪの選手と競り合う神村学園の黒岩＝兵庫県の三木総合防災公園陸上競技場
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