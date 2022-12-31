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【初詣】混雑予想の照国・護国神社周辺は今夜から交通規制

 2022/12/31 08:00
鹿児島市の照国神社
鹿児島市の照国神社
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　年末年始、参拝客の混雑が予想される鹿児島市の照国神社（照国町）と護国神社（草牟田２丁目）周辺で交通規制が実施される。

　照国神社は、３１日午後１１時半～１月１日午前３時、大鳥居から神社前交差点と付近の三つの市道が歩行者専用となる。鹿児島中央地下駐車場（６０２台）は、通常の営業時間を変更し、１２月３１日午前７時～１月２日午前１時まで営業する（３１日は夜通し）。

　護国神社は、鹿児島工業高校の正門に面する市道が１月１～３日の午前９時～午後７時に一方通行となる。駐車場は同神社と周辺を含め約３００台ある。
照国・護国神社の交通規制がよくわかる地図
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