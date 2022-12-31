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全国高校サッカー　神村学園3回戦へ　山梨学院に3－2

 2022/12/31 13:49
前半、ゴール前に攻め込む神村・福田（右）＝等々力陸上競技場
前半、ゴール前に攻め込む神村・福田（右）＝等々力陸上競技場
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　第１０１回全国高校サッカー選手権第３日は３１日、神奈川県の等々力陸上競技場などで２回戦があり、６年連続１０度目出場の神村学園は山梨学院に３－２で勝ち、３回戦進出を決めた。

　立ち上がりに失点した神村は笠置と福田の得点で前半のうちに逆転。後半２７分にＰＫで追いつかれたが、３９分に西丸のゴールで再び勝ち越した。

　神村は１月２日、ベスト８を懸けて、日大藤沢（神奈川）－米子北（鳥取）の勝者と対戦する。
前半、シュートを放つ神村・大迫＝等々力陸上競技場
入場し整列する神村イレブン＝等々力陸上競技場

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