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新型コロナ　鹿児島県内で新たに1959人感染、2人死亡

 2022/12/31 16:07
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　鹿児島県は３１日、新たに１９５９人の新型コロナウイルス感染と２人の死亡を確認したと発表した。死者は累計６０６人になった。
【関連表】１２月の新規感染者推移


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