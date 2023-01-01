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初日の出、離陸する飛行機…空港望む景勝地 「飛べ」「翔べ」うさぎ年に願い
2023/01/01 15:36
初日の出を見つめる参加者＝１日午前７時２０分ごろ、霧島市溝辺町麓
拡大
鹿児島県霧島市溝辺の上床公園で１日、初日の出を迎える遥拝(ようはい)式があった。３００人以上が山並みから昇るご来光に一年の願いを託した。
桜島や鹿児島湾、鹿児島空港の滑走路を望む景勝地。日の出前後には新年の目標を大声で競う大会のほか、地元の子どもたちがダンスを披露した。
同市溝辺町有川の岩下徳（のり）さん（６９）は「初日の出と離陸する飛行機が同時に見られて感動。干支（えと）のウサギのように前へ前へと跳躍する一年にしたい」と話した。
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