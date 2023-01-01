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住家全焼、焼け跡から遺体　１人暮らしの80歳女性と連絡取れず　姶良

 2023/01/01 19:52
消火作業する消防隊員ら＝１日午後６時２０分ごろ、姶良市平松
消火作業する消防隊員ら＝１日午後６時２０分ごろ、姶良市平松
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　１日午後４時２５分ごろ、鹿児島県姶良市平松、無職女性（８０）方から出火、木造平屋住家約９５平方メートルを全焼し、焼け跡から１人の遺体が見つかった。女性と連絡が取れておらず、姶良署が身元の確認を進めている。

　同署によると、女性は１人暮らし。近隣住民が「黒煙が上がっている」と１１９番した。現場は県立姶良病院近くの住宅密集地。
全焼した住家＝１日午後６時３５分ごろ、姶良市平松
全焼した住家＝１日午後６時２０分ごろ、姶良市平松
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