全国高校サッカー　神村学園8強入り　日大藤沢（神奈川）をPK戦で下す

第１０１回全国高校サッカー選手権３回戦は２日、神奈川県の等々力陸上競技場などで行われた。鹿児島県代表の神村学園は日大藤沢（神奈川）と対戦し、１－１からのＰＫ戦（５－３）を制して８強入りを果たした。神村は０－０で迎えた後半１１分、コーナーキックから先制点を奪われた。しかし４分後にＤＦ大川のゴールで追いついた。その後はＦＷ福田らを中心に攻め込み、何度も決定機を迎えたが得点できずＰＫ戦に突入した。ＰＫ戦ではＧＫ広川が１人目を止め、神村は５人全員が決めた。準々決勝は４日にあり、神村は青森山田－国見（長崎）の勝者と対戦する。