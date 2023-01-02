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全国高校サッカー 神村学園8強入り 日大藤沢（神奈川）をPK戦で下す
2023/01/02 14:00
前半、サイドを駆け上がる神村・笠置＝等々力陸上競技場
拡大
第１０１回全国高校サッカー選手権３回戦は２日、神奈川県の等々力陸上競技場などで行われた。鹿児島県代表の神村学園は日大藤沢（神奈川）と対戦し、１－１からのＰＫ戦（５－３）を制して８強入りを果たした。
神村は０－０で迎えた後半１１分、コーナーキックから先制点を奪われた。しかし４分後にＤＦ大川のゴールで追いついた。
その後はＦＷ福田らを中心に攻め込み、何度も決定機を迎えたが得点できずＰＫ戦に突入した。
ＰＫ戦ではＧＫ広川が１人目を止め、神村は５人全員が決めた。
準々決勝は４日にあり、神村は青森山田－国見（長崎）の勝者と対戦する。
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