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病床確保フェーズ「緊急Ⅱ」に引き上げ、9月15日以来　新たな感染は1521人（医療圏別：鹿児島542、肝属265、姶良・伊佐232、南薩116、出水111、奄美102、川薩76、曽於57、熊毛20）5人死亡　新型コロナ・鹿児島2日発表

 2023/01/02 21:39
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　鹿児島県は２日、新型コロナウイルスの感染者１５２１人と死者５人を新たに確認したと発表した。入院患者が増加傾向にあり、６段階ある病床確保のフェーズを最も確保数の多い「緊急Ⅱ」に引き上げた。

　「緊急Ⅱ」は昨年９月１５日以来で、即応病床は６６床増の７２６床（重症者用３１床）となる。入院のうち重症７人、酸素投与が必要な中等症１２０人。病床使用率は６６．５％（重症者用２２．６％）。

　死者５人のうち２人は県内の医療機関に入院中の９０歳以上の男女で、いずれも死因は新型コロナ。残る３人は年代や性別、死因が遺族の意向で非公表。死者は累計６１３人。

　新規感染者の医療圏別は鹿児島５４２人、肝属２６５人、姶良・伊佐２３２人、南薩１１６人、出水１１１人、奄美１０２人、川薩７６人、曽於５７人、熊毛２０人。年代別は４０代の２５３人が最も多く、２０代２１７人、３０代２１０人と続いた。

　フォローアップセンターで確定した感染者は２３６人、みなし陽性６人。県内の累計感染者は３７万９０人になった。
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