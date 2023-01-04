TOP鹿児島のニュース スポーツ バレーボール

川内商工が初戦快勝　城東（徳島）に２－０　全日本高校バレー男子

 2023/01/04 14:48
高速コンビバレーを武器に４強入りを目指す男子・川内商工
高速コンビバレーを武器に４強入りを目指す男子・川内商工
拡大拡大
　バレーボールの第７５回全日本高校選手権は４日開幕し、初日は１回戦があった。２年連続３度目出場の男子・川内商工は、城東（徳島）を２－０で破り、２回戦進出を決めた。

　川内商工は、立ち上がりから得意の高速コンビバレーが機能した。エース山野やライト領家らが次々とスパイクを決めて、第１セットを２５－１９で先取。第２セットも、セッター森のトスワークがさえた。１点差に詰め寄られる場面もあったが、古里や深田らの速攻で突き放し、２５－２０と快勝した。

　２回戦は５日、福井工大福井と対戦する。
男子１回戦、川内商工・永田が時間差攻撃でスパイクを打つ＝東京体育館
男子１回戦、ブロックに飛ぶ川内商工の森（２）と坂口＝東京体育館

　あわせて読みたい記事

全日本高校バレー女子　鹿児島実、初陣飾る　旭川実を2－0
「プロのアタックをレシーブする権利」　異色のふるさと納税返礼品、愛知の女性が落札し日帰りで体験　「夢かなった」
ふるさと納税返礼品は「スパイク受ける権利」？　V3リーグ参戦のフラーゴラッド鹿児島、ホームタウン日置市とスポーツで地域創生に挑む
【全日本バレー高校選手権 1月4日開幕】鹿児島代表は女子・鹿児島実、男子・川内商工 対戦相手決まる　準々決勝まで無観客
全日本高校バレー鹿児島県予選　女子＝鹿児島実初V 不調のリベロ復活、守備が攻めに勢い生む　男子＝川内商工連覇 急成長、日の丸も背負ったエースがけん引
  • ニュース一覧（最新 15 件）

このページのトップへ