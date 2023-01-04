川内商工が初戦快勝　城東（徳島）に２－０　全日本高校バレー男子

倦怠感、体温は上がったり下がったり、滝のような汗が出る。「コロナ陽性です」に恐怖が駆け巡った。涙が出た。息子をどうしよう…

２．

一時停止無視の車にはねられ19歳で死んだ息子。相手も同じ大学生。「まだ若く未来がある。許してやってほしい」。関係者の言葉に心は踏みにじられた