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神村学園、逆転で4強入り　鹿児島勢 14大会ぶり　前回王者・青森山田に２－１　全国高校サッカー

 2023/01/04 15:51
前半、シュートを放つ神村・大迫＝等々力陸上競技場
前半、シュートを放つ神村・大迫＝等々力陸上競技場
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　第１０１回全国高校サッカー選手権準々決勝は４日、神奈川県の等々力陸上競技場などであった。鹿児島県代表の神村学園は、前回大会王者の青森山田を２－１で破り、４強入りを決めた。県勢の４強入りは、大迫勇也を擁した鹿児島城西以来、１４大会ぶり。

　神村は前半３４分に失点したが、後半１６分に西丸、２０分に福田のゴールで逆転した。

　準決勝は７日、東京都の国立競技場であり、神村は岡山学芸館と戦う。
前半、競り合う神村・金城＝等々力陸上競技場
前半、攻め込む神村・積（９）＝等々力陸上競技場
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