南日本新聞のウェブサイト373news.comです
メニューをとばして本文へ移動します
1
月
5
日 木曜日
文字
小
標準
大
新聞購読
電子版
menu
新聞購読
電子版
×
メニュー
ニュース･特集
主要ニュース
鹿児島のニュース
ジャンル別
地域別
カレンダー
日間ランキング
週間ランキング
月間ランキング
鹿児島の経済ニュース
南日本文学賞
国内・海外ニュース
速報
主要ニュース
特集・連載
たのし味めぐり
黒ヂョカ
人生相談「すいもあまいも」
ねこ鉄
川内原発
かごしま明治維新特集
奄美なひととき
３７３る連載一覧
WEB限定連載
３７３ライブ＃with 鹿児島
おめでとうヤット！
こちら＃３７３
選挙
参院選かごしま
衆院選かごしま
鹿児島県知事選
鹿児島市長選
鹿児島市議選
スポーツ
スポーツ情報かごしま
３７３高校野球
春の九州高校野球
夏の高校野球
秋の九州高校野球
選抜高校野球
サッカー王国
全国高校サッカー
南日本U-12サッカー
鹿児島ユナイテッドＦＣ
本社主催のスポーツ
県下一周駅伝大会
南日本ナイターソフト
南日本社会人ラグビー
南日本U-12サッカー
ちびっこソフトボール
南日本ゴルフ選手権
南日本シニアゴルフ選手権
南日本カップアマチュアゴルフ大会
くらし・天気
防災・災害情報
天気・気象情報
交通情報
桜島情報
桜島ライブカメラ
桜島関連ニュース
噴火警戒レベル・避難情報
桜島の概要
桜島降灰メール
生活情報フェリア
映画館案内
休日当番医
レジャー情報
釣り情報
潮見表
こよみのページ(外部サイト)
きょうあすの催し
お花見情報
ＧＷ情報
夏のレジャー情報
主な施設の年末年始 休園･休館日
エンタメニュース
マーケット速報
社説・南風録
社説
南風録
「読者と報道」委員会
新聞で学ぼう
みなみＥｄｕ
ＮＩＥって何？
新聞活用シート
ワークシート-小学校下学年
ワークシート-小学校上学年
ワークシート-中学校
ＮＩＥニュース
こども新聞(オセモコ)
よむのび教室案内
よむのびニュース
こども教育
ミナミさんちのクイズ
わたしたちふるさと発見隊
学校新聞コンクール
こどもたちの悩みごと相談
南日本新聞ビジネス講座
よむのびプラス案内
すくーる373る
写真･動画･ゲーム
桜島ライブカメラ
動画のページ３７３ＴＶ
３７３ゲーム
３７３写真館
フォトギャラリー
高校総体 写真特集
駅伝写真
南日本U-12サッカー
鹿児島県ちびっこソフトボール
ランニング桜島
南日本新聞社杯グラウンド・ゴルフ
ありがとうH2Bロケット
３７３写真館Shop
高校生新聞RAP甲子園
フォトサービス
掲載写真をお分けします
記念日新聞を販売
記事のラミネート販売
南日本新聞社から
新着情報
ご意見・ご感想
投稿のご案内
記事･写真の利用について
主催イベントのご案内
南日本新聞社の主催イベント
要項・申込書ダウンロード
社告
広告のご案内
新聞広告について
ウェブ広告について
フェリア広告について
パーソナルアド「Ｐｉｃｏ」
求人情報「なんにち求人」
「おはようネット」表示中止依頼書
新聞社のご案内・採用情報
会社案内
採用情報
連絡先一覧
社屋見学案内
みなみホール
その他のご案内
南日本政経懇話会
南日本ハウジングプラザ
鹿児島県ＮＩＥ推進協議会
九州・沖縄９紙合同サイト Press9
南日本新聞社SDGs宣言
新聞購読
購読申し込み
７日間無料試読
新聞のお届け先変更
クレジットカード払い変更
バックナンバーの購入
カレンダー購入
見守り活動
ユナパック申し込み
読者局から
講師派遣
職場体験
報道写真貸し出し
後援申請
写真申し込み
記事問い合わせ
新聞配達スタッフ募集
デジタルサービス
３７３る
おはようネット
モバイルサイトアクセス
南日本新聞データベース
南日本デジタルサイネージ
４７行政ジャーナル
7日間無料試読
新聞お届け先変更
よむのび教室
見守り活動
ビジネス講座
投稿案内
採用情報
イベント
TOP
＞
鹿児島のニュース
＞
政治・経済
＞
人事異動
＞
教職員
志學館大の新学長に飯干紀代子氏 前学長の松岡達郎氏は任期途中で退任
2023/01/05 14:00
飯干紀代子氏
拡大
志學館大学（鹿児島市）Ｌ ０１０４フＰＩＷ００５３Ｎ０３は４日、新学長に飯干紀代子氏（５９）、同大学大学院心理臨床学研究科長＝が就任した、と発表した。１日付。任期は２０２７年３月３１日まで。前学長の松岡達郎氏（７２）は、健康上の理由で昨年１２月３１日付で退任した。
飯干氏は鹿児島市出身。九州保健福祉大学大学院保健科学研究科博士課程満期退学し、同大学教授などを経て１２年に志學館大学と同大学大学院の教授へ就任した。１９年から現職。
松岡氏からは１２月１３日に退職願が出され、同２６日の理事会で飯干氏への交代を決めた。松岡氏は１６年４月に学長へ就任。現在２期目の途中だった。
あわせて読みたい記事
80食が30分で売り切れる…インドに魅了された元地域協力隊員のカレーが「本場の味」と評判 店名にするほどハマった糸紡ぎも観光客に人気
ふるさと納税 初心者も数分で丸分かり 寄付好調のいちき串木野市、アニメ動画で仕組み解説
観光農業公園にオートキャンプ場 2023年4月オープン 5区画整備、1泊3000～4500円 鹿児島市喜入
島民の高速船運賃引き下げへ 2023年初め、甑島と種子・屋久
谷山の県有地「農業試験場跡地」、民間に売却の検討本格化へ 鹿児島市と国「活用予定なし」
ジャンル一覧
地域一覧
ニュースカレンダー
ニュース一覧（最新 15 件）
志學館大の新学長に飯干紀代子氏 前学長の松岡達郎氏は任期途中で退任
1月5日 14:00
【鳥インフル】卵・鶏の通常出荷に向けた検査始まる 出水、阿久根の3例、陰性なら県内全ての制限解除
1月5日 13:15
新型コロナ 5日発表の新規感染者は5000人超、最多更新見通し 鹿児島県
1月5日 13:14
児童が拍子木打ち「火の用心」 消防の夜回りに初参加 加治木
1月5日 12:30
鹿児島県内の交通事故死 5年続けて減少 57％は65歳以上の高齢者、20年連続で過半数
1月5日 12:25
飛び交うかけ声威勢よく 魚類・青果市場で初競り 鹿児島市
1月5日 11:55
鹿児島国体・障スポ 炬火リレーは薩摩、大隅、離島の3コース 7月21日〜8月26日
1月5日 11:43
【高校サッカー 】大迫勇也の鹿児島城西以来14大会ぶりの鹿児島勢4強 前回王者破った神村 また逆転勝ち 大迫、福田軸の赤いタレント軍団が存在感
1月5日 11:03
創立30周年と第11作品集刊行 薩摩川内エッセイクラブが記念式 「これからも文章作る」
1月5日 11:00
バレーボール全日本高校選手権 女子の鹿児島実は2回戦突破 豊川（愛知）に2－1
1月5日 10:58
肥薩線復旧の鍵は持続可能性…「乗客を絶対減らさないで」 駅無人化、窓口縮小は「利用状況見ながら選択」 JR九州社長
1月5日 10:58
バレーボール全日本高校選手権 男子の川内商工2回戦敗退 福井工大福井に0－2
1月5日 10:27
大島紬を着てお出迎え 新春の空の玄関口に彩り 鹿児島空港
1月5日 10:03
OBのプロ野球選手と練習始め 広島・松山さん、西武・浜屋さんがノックも 大崎ソフトスポ少
1月5日 10:00
八板市長のリコール断念 「馬毛島基地計画反対の声、結集できず」 西之表の市民団体
1月5日 09:23
鹿児島のニュース一覧へ
このページのトップへ
▲