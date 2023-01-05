志學館大の新学長に飯干紀代子氏　前学長の松岡達郎氏は任期途中で退任

飯干紀代子氏 拡大

志學館大学（鹿児島市）Ｌ ０１０４フＰＩＷ００５３Ｎ０３は４日、新学長に飯干紀代子氏（５９）、同大学大学院心理臨床学研究科長＝が就任した、と発表した。１日付。任期は２０２７年３月３１日まで。前学長の松岡達郎氏（７２）は、健康上の理由で昨年１２月３１日付で退任した。飯干氏は鹿児島市出身。九州保健福祉大学大学院保健科学研究科博士課程満期退学し、同大学教授などを経て１２年に志學館大学と同大学大学院の教授へ就任した。１９年から現職。松岡氏からは１２月１３日に退職願が出され、同２６日の理事会で飯干氏への交代を決めた。松岡氏は１６年４月に学長へ就任。現在２期目の途中だった。