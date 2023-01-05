飛び交うかけ声威勢よく　魚類・青果市場で初競り　鹿児島市

鹿児島市中央卸売市場の魚類・青果両市場で５日、初競りがあった。振鈴を合図に威勢のいいかけ声が飛び交った場内は活気にあふれ、競り人らは桜島大根やブリなど旬の食材を次々と落札した。同市中央町で居酒屋を営む高柳伸一さん（４６）はカンパチやシマアジを競り落とした。「県外からの観光客も増えてきており、人気が高い物を選んだ。鹿児島ならではの食材でもてなしたい」と話した。