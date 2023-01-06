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新型コロナウイルス
新型コロナ 鹿児島県内で新たに4644人感染、9人死亡
2023/01/06 16:03
拡大
鹿児島県は６日、新型コロナウイルスの感染者４６４４人と９人の死亡を新たに確認したと発表した。死者は累計６３９人になった。
新型コロナまとめサイトはこちら
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