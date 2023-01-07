病床使用率が4日連続70％超　新たに4147人感染（医療圏別：鹿児島1761、姶良・伊佐778、肝属403、南薩319、川薩285、奄美192、曽於179、出水173、熊毛57）3人死亡　新型コロナ・7日発表

鹿児島県は７日、新たに４１４７人の新型コロナウイルス感染者と３人の死亡を確認したと発表した。病床使用率は前日比１．５ポイント増の７４．４％。４日連続で７０％を超えた。重症者用病床使用率は、最多を更新した６日から９．７ポイント減の２９．０％だった。亡くなった２人は医療機関に入院中の９０歳以上と８０代男性。うち１人の死因は新型コロナ以外。残る１人について鹿児島市は年代、性別、死因を遺族の意向で非公表とした。死者は累計６４２人。新規感染者の医療圏別は鹿児島１７６１人、姶良・伊佐７７８人、肝属４０３人、南薩３１９人、川薩２８５人、奄美１９２人、曽於１７９人、出水１７３人、熊毛５７人。年代別は２０代の７４５人が最も多く、３０代と４０代５９０人、５０代４９３人。フォローアップセンターで確定した感染者３０１人、みなし陽性は１人。感染者は累計３８万７３７７人になった。入院のうち重症９人、酸素投与が必要な中等症１４０人。