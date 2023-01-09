都城管内の276人含む1625人新たに感染、10人死亡　新型コロナ・宮崎9日発表

宮崎県は９日、新たに新型コロナウイルス感染者１６２５人と１０人の死亡を確認したと発表した。人口１０万人当たりの新規感染者数は１９３４．５人で、県によると全国最多。亡くなったのは４０～９０代でいずれも基礎疾患があった。死者累計は５６９人。新規感染者は都城保健所管内２７６人、小林保健所管内１０１人など。県内累計は２８万４７８１人。