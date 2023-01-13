国分－隼人東IC下り線の通行止め解除　東九州道

倦怠感、体温は上がったり下がったり、滝のような汗が出る。「コロナ陽性です」に恐怖が駆け巡った。涙が出た。息子をどうしよう…

林立する作業員宿舎、行き交う重機…早期運用へ準備周到 上空から見えたのは防衛省の「意思」 「重い十字架」背負った不沈空母で自衛隊基地工事が始まった【馬毛島ルポ】

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累計感染者が40万人超え、病床使用率・重症者用ともに過去最高更新 新たに3471人感染（医療圏別：鹿児島1522、姶良・伊佐605、肝属295、南薩273、川薩252、奄美224、出水151、曽於99、熊毛50）8人死亡 新型コロナ・鹿児島12日発表