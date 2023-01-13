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国分－隼人東IC下り線の通行止め解除 東九州道
2023/01/13 20:04
拡大
西日本高速道路によると、東九州自動車道・国分インターチェンジ（ＩＣ）－隼人東ＩＣの下り線の通行止めは、１３日午後７時５８分解除された。
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