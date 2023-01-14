大学入学共通テスト、鹿児島県内で始まる　感染対策徹底、マスク姿で受験

大学入学共通テストが１４日、鹿児島県内１４会場を含む全国６７９会場で始まった。１５日まで。新型コロナウイルスの感染が再び広がる中、各会場は消毒をはじめとする感染予防対策を徹底。受験生はマスク姿で机に向かった。初日は地理歴史と公民、国語、外国語があり、２日目は理科と数学がある。共通テストは３回目。大学入試センターによると、全国の出願者は５１万２５８１人（前年度比１万７７８６人減）。県内は５９１３人（同３３５人減）。