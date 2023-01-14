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大学入学共通テスト、鹿児島県内で始まる　感染対策徹底、マスク姿で受験

 2023/01/14 11:00
試験開始を待つ受験生＝１４日、鹿児島市の鹿児島大学
試験開始を待つ受験生＝１４日、鹿児島市の鹿児島大学
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　大学入学共通テストが１４日、鹿児島県内１４会場を含む全国６７９会場で始まった。１５日まで。新型コロナウイルスの感染が再び広がる中、各会場は消毒をはじめとする感染予防対策を徹底。受験生はマスク姿で机に向かった。

　初日は地理歴史と公民、国語、外国語があり、２日目は理科と数学がある。

　共通テストは３回目。大学入試センターによると、全国の出願者は５１万２５８１人（前年度比１万７７８６人減）。県内は５９１３人（同３３５人減）。
雨の中、試験会場入りを待つ受験生＝１４日、鹿児島市の鹿児島大学
参考書などで最後の確認をする受験生＝１４日、鹿児島市の鹿児島大学
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