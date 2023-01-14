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鹿児島レブナイズ
鹿児島レブナイズが3連勝 三重に90－61 バスケットB3
2023/01/14 19:57
第１クオーター、鹿児島レブナイズ・武藤がシュートを決める＝西原商会アリーナ
拡大
バスケットボールＢリーグ３部（Ｂ３）の鹿児島レブナイズは１４日、鹿児島市の西原商会アリーナで三重を９０－６１で破り、３連勝を飾った。
試合開始直後から、今川やロートらが得点を重ねて主導権を握った。前半を４１－２０で折り返し、後半もさらに攻勢を強めた。永山、長尾の３点シュートなどで点差を広げた。
次戦は１５日、同会場で三重と再戦する。
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