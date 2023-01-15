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新型コロナ　鹿児島県内で新たに2051人感染、3人死亡

 2023/01/15 16:06
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　鹿児島県は１５日、新型コロナウイルスの感染者２０５１人と３人の死亡を新たに確認したと発表した。死者は累計６９９人になった。
１２月末からの新規感染者の推移が一目でわかる表
表･新型コロナに関する相談窓口


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