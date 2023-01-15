TOP鹿児島のニュース スポーツ バスケットボール 鹿児島レブナイズ

鹿児島レブナイズ4連勝　三重に104－61　バスケB3

 2023/01/15 16:19
第１クオーター、シュートを放つ鹿児島レブナイズのゲインズ＝西原商会アリーナ
第１クオーター、シュートを放つ鹿児島レブナイズのゲインズ＝西原商会アリーナ
拡大拡大
　バスケットボールＢリーグ３部（Ｂ３）の鹿児島レブナイズは１５日、鹿児島市の西原商会アリーナで三重を１０４－６１で破り、４連勝を果たした。

　前半から藤田やゲインズの３点シュートで主導権を握り、５８－３１で折り返す。後半もディオップや永山のシュートで攻勢を強め、三重を突き放した。

　次戦は２１日、敵地で静岡と対戦する。
相手陣地に攻め込む鹿児島レブナイズの森田＝西原商会アリーナ
シュートを決める鹿児島レブナイズのロート＝西原商会アリーナ
  • ニュース一覧（最新 15 件）

このページのトップへ