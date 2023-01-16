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横断歩道のない道路を横断し路面電車と接触　75歳男性がけが　鹿児島市

 2023/01/16 07:15
事故のあった車両を調べる署員ら＝１５日午後５時１２分、鹿児島市中央町
事故のあった車両を調べる署員ら＝１５日午後５時１２分、鹿児島市中央町
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　１５日午後４時３５分ごろ、鹿児島市中央町の一番街入口交差点付近で、県道を横断していた市内の無職男性（７５）と、走行中の鹿児島市電が接触した。鹿児島西署によると、男性は頭や顔を打つ軽いけが。男性運転士（３４）と乗客約３０人にけがはなかった。

　市電は鹿児島中央駅前電停から都通電停に向かっていた。市交通局によると、男性は横断歩道のない場所を渡っており、運転士が気付いてブレーキを踏んだが間に合わなかった。

　事故の影響で市電は一時運転を見合わせた。同署が事故原因を調べている。
（別カット）人身事故があった市電車両を調べる鹿児島西警察署員ら＝１５日午後５時１３分、鹿児島市中央町
事故のあった車両を調べる署員ら＝１５日午後５時１１分、鹿児島市中央町
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