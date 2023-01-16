病床使用率78.9％、最高を更新　新たな感染は1176人（医療圏別：鹿児島451、姶良・伊佐180、肝属123、南薩110、川薩108、出水92、奄美63、曽於39、熊毛10）8人死亡　新型コロナ・鹿児島16日発表

鹿児島県は１６日、新型コロナウイルスの感染者１１７６人と死者８人を新たに確認したと発表した。病床使用率は前日比０．６ポイント増の７８．９％で最高を更新。うち重症者用も５．７ポイント増えて３１．４％に上昇した。亡くなった人のうち８０代と９０歳以上の女性の死因はコロナ、５０代男性はコロナ以外。死者８人中５人は医療機関に入院中だった。死者は累計７０７人。今年に入り１０１人の公表があった。直近１週間（１０〜１６日）の新規感染者は１万７８２６人で前週の０．７８倍。１４日時点から３日続けて１倍を下回り減少傾向にある。新規感染者の医療圏別は鹿児島４５１人、姶良・伊佐１８０人、肝属１２３人、南薩１１０人、川薩１０８人、出水９２人、奄美６３人、曽於３９人、熊毛１０人。年代別は１０歳未満の１８６人が最も多く、４０代１７７人、３０代１５２人と続いた。フォローアップセンターで確定した感染者は２０１人、みなし陽性１人。感染者の累計は４１万７１３人になった。入院のうち重症１１人、酸素投与が必要な中等症１８１人。県は１６日、７段階ある病床確保のフェーズで最も確保数が多く、現在該当する「緊急Ⅱ」を４床増の７２６床とした。