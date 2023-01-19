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鹿児島県内で新たに1560人感染、7人死亡

 2023/01/19 16:04
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　鹿児島県は１９日、新型コロナウイルスの感染者１５６０人と７人の死亡を新たに確認したと発表した。死者は累計７３３人になった。
１２月末からの鹿児島県内の新規感染者推移が一目でわかる表
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