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新型コロナウイルス
鹿児島県内で新たに1560人感染、7人死亡
2023/01/19 16:04
拡大
鹿児島県は１９日、新型コロナウイルスの感染者１５６０人と７人の死亡を新たに確認したと発表した。死者は累計７３３人になった。
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