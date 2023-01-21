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新型コロナウイルス
新型コロナ 鹿児島県内で新たに1233人感染、4人死亡
2023/01/21 16:07
拡大
鹿児島県は２１日、新型コロナウイルスの感染者１２３３人と４人の死亡を新たに確認したと発表した。死者は累計７４７人になった。
新型コロナまとめサイトはこちら
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都城管内の199人含む939人新たに感染、2人死亡 新型コロナ・宮崎20日発表
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