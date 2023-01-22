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新型コロナ　鹿児島県内で新たに1022人感染、4人死亡

 2023/01/22 16:09
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　鹿児島県は２２日、新型コロナウイルスの感染者１０２２人と４人の死亡を新たに確認したと発表した。死者は累計７５１人になった。
【関連表】１２月末以降の鹿児島県の新規感染者数推移が一目で分かる
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