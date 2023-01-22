南日本新聞のウェブサイト373news.comです
メニューをとばして本文へ移動します
1
月
22
日 日曜日
文字
小
標準
大
新聞購読
電子版
menu
新聞購読
電子版
×
メニュー
ニュース･特集
主要ニュース
鹿児島のニュース
ジャンル別
地域別
カレンダー
日間ランキング
週間ランキング
月間ランキング
鹿児島の経済ニュース
南日本文学賞
国内・海外ニュース
速報
主要ニュース
特集・連載
たのし味めぐり
黒ヂョカ
人生相談「すいもあまいも」
ねこ鉄
川内原発
かごしま明治維新特集
奄美なひととき
３７３る連載一覧
WEB限定連載
３７３ライブ＃with 鹿児島
おめでとうヤット！
こちら＃３７３
選挙
参院選かごしま
衆院選かごしま
鹿児島県知事選
鹿児島市長選
鹿児島市議選
スポーツ
スポーツ情報かごしま
３７３高校野球
春の九州高校野球
夏の高校野球
秋の九州高校野球
選抜高校野球
サッカー王国
全国高校サッカー
南日本U-12サッカー
鹿児島ユナイテッドＦＣ
本社主催のスポーツ
県下一周駅伝大会
南日本ナイターソフト
南日本社会人ラグビー
南日本U-12サッカー
ちびっこソフトボール
南日本ゴルフ選手権
南日本シニアゴルフ選手権
南日本カップアマチュアゴルフ大会
くらし・天気
防災・災害情報
天気・気象情報
交通情報
桜島情報
桜島ライブカメラ
桜島関連ニュース
噴火警戒レベル・避難情報
桜島の概要
桜島降灰メール
生活情報フェリア
映画館案内
休日当番医
レジャー情報
釣り情報
潮見表
こよみのページ(外部サイト)
きょうあすの催し
お花見情報
ＧＷ情報
夏のレジャー情報
主な施設の年末年始 休園･休館日
エンタメニュース
マーケット速報
社説・南風録
社説
南風録
「読者と報道」委員会
新聞で学ぼう
みなみＥｄｕ
ＮＩＥって何？
新聞活用シート
ワークシート-小学校下学年
ワークシート-小学校上学年
ワークシート-中学校
ＮＩＥニュース
こども新聞(オセモコ)
よむのび教室案内
よむのびニュース
こども教育
ミナミさんちのクイズ
わたしたちふるさと発見隊
学校新聞コンクール
こどもたちの悩みごと相談
南日本新聞ビジネス講座
よむのびプラス案内
すくーる373る
写真･動画･ゲーム
桜島ライブカメラ
動画のページ３７３ＴＶ
３７３ゲーム
３７３写真館
フォトギャラリー
高校総体 写真特集
駅伝写真
南日本U-12サッカー
鹿児島県ちびっこソフトボール
ランニング桜島
南日本新聞社杯グラウンド・ゴルフ
ありがとうH2Bロケット
３７３写真館Shop
高校生新聞RAP甲子園
フォトサービス
掲載写真をお分けします
記念日新聞を販売
記事のラミネート販売
南日本新聞社から
新着情報
ご意見・ご感想
投稿のご案内
記事･写真の利用について
主催イベントのご案内
南日本新聞社の主催イベント
要項・申込書ダウンロード
社告
広告のご案内
新聞広告について
ウェブ広告について
フェリア広告について
パーソナルアド「Ｐｉｃｏ」
求人情報「なんにち求人」
「おはようネット」表示中止依頼書
新聞社のご案内・採用情報
会社案内
採用情報
連絡先一覧
社屋見学案内
みなみホール
その他のご案内
南日本政経懇話会
南日本ハウジングプラザ
鹿児島県ＮＩＥ推進協議会
九州・沖縄９紙合同サイト Press9
南日本新聞社SDGs宣言
新聞購読
購読申し込み
７日間無料試読
新聞のお届け先変更
クレジットカード払い変更
バックナンバーの購入
カレンダー購入
見守り活動
ユナパック申し込み
読者局から
講師派遣
職場体験
報道写真貸し出し
後援申請
写真申し込み
記事問い合わせ
新聞配達スタッフ募集
デジタルサービス
３７３る
おはようネット
モバイルサイトアクセス
南日本新聞データベース
南日本デジタルサイネージ
４７行政ジャーナル
7日間無料試読
新聞お届け先変更
よむのび教室
見守り活動
ビジネス講座
投稿案内
採用情報
イベント
TOP
＞
鹿児島のニュース
＞
くらし・文化・芸術
＞
医療・福祉
＞
新型コロナウイルス
新型コロナ 鹿児島県内で新たに1022人感染、4人死亡
2023/01/22 16:09
拡大
鹿児島県は２２日、新型コロナウイルスの感染者１０２２人と４人の死亡を新たに確認したと発表した。死者は累計７５１人になった。
あわせて読みたい記事
新型コロナとインフルエンザ「一気に増えた」 鹿児島県内で同時流行が本格化 医療関係者「今からでも遅くない。両方のワクチン接種を」
新たな感染は1233人、4日連続前週下回る（鹿児島552、姶良・伊佐194、南薩118、川薩115、出水79、肝属73、曽於48、奄美46、熊毛8）新型コロナ21日発表
都城管内の216人含む944人新たに感染、3人死亡 新型コロナ・宮崎21日発表
新型コロナ 鹿児島県内で新たに1233人感染、4人死亡
「宮崎県政への信用失墜招いた」 初詣隠し問題で知事が2カ月無給（計248万円）処分へ
ジャンル一覧
地域一覧
ニュースカレンダー
ニュース一覧（最新 15 件）
新型コロナ 鹿児島県内で新たに1022人感染、4人死亡
1月22日 16:09
元プロ野球選手の鶴岡慎也さん、引退後に見つけた「新たな夢」明かす 母校の小学校で講演
1月22日 15:45
レブナイズ、首位静岡に勝利 84－81 接戦制す バスケB3
1月22日 15:14
高さ7メートル、奇妙な形の岩はどうして造られた？ 論戦は朝まで続き…「夜明かし岩」と名が付いた 寄り添う2人のようで“別名”も
1月22日 15:10
【男子 都道府県対抗駅伝】鹿児島は29位、長野が優勝
1月22日 14:59
【上空から見た】吉野公園で進むグランピング整備、売りは桜島を望む絶景と星空
1月22日 14:30
17人の登録内定、高校生が好走／姶良チーム
1月22日 13:30
中学生含む19人が走り込み、諦めない粘り意識／伊佐チーム
1月22日 13:15
10キロ31～32分台の10人を登録選手に追加／熊毛チーム
1月22日 13:00
一枚一枚目を凝らし…板のり作り本格化 出水
1月22日 12:55
ポンパチ作り佳境迎える 2月12日に隼人で初午祭
1月22日 12:30
米軍無人偵察機の運用開始から2カ月…防衛省が確認書に明記した「連絡会」は未設置 鹿屋
1月22日 11:28
宿は常に満室、木造アパート8万円…馬毛島の自衛隊基地工事に沸く種子島、ホテル・不動産バブルが起きていた
1月22日 11:00
全国子ども防災作文コンで最優秀賞 薩摩川内・大軣小3年の佐藤さん
1月22日 11:00
隼人の新医療センター起工式、2025年2月に開院へ 霧島市立医師会
1月22日 10:00
鹿児島のニュース一覧へ
このページのトップへ
▲