新型コロナ　鹿児島県内で新たに1022人感染、4人死亡

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これってうちの街じゃない？ 大学共通テストで出題された「ある地方都市」の地図が酷似と地元で話題 「声が出そうになった」受験生も

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【都道府県対抗男子駅伝】4年ぶり入賞目指す鹿児島チーム、中学から社会人まで穴のない布陣で臨む

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どうする？ 家康の甲冑がもらえるんだって ふるさと納税返礼品で、190万～2000万円だけど… 薩摩川内市

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望遠レンズで100メートル先の露天風呂を盗撮 鹿児島県職員ら3容疑者逮捕 迷彩服着て森に潜む

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新型コロナとインフルエンザ「一気に増えた」 鹿児島県内で同時流行が本格化 医療関係者「今からでも遅くない。両方のワクチン接種を」

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65年間で北へ17キロ…知覧が鹿児島県の“真ん中”に 奄美の人口急減が影響か

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【男子 都道府県対抗駅伝】鹿児島は29位、長野が優勝

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離島の急患ヘリ搬送で鹿児島県と自衛隊が協定 鹿屋基地の運用は終了、宮崎・熊本部隊が対応

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宿は常に満室、木造アパート8万円…馬毛島の自衛隊基地工事に沸く種子島、ホテル・不動産バブルが起きていた

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1万匹の群れがあちこちに…鹿児島湾に大量のマダイ 原因は？ 専門家も「分からない」けど今年は大漁か