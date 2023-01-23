深夜に住家全焼、焼け跡から1人の遺体見つかる　住人の75歳男性と連絡取れず　鹿屋

２３日午前０時５分ごろ、鹿児島県鹿屋市高須町、無職男性（７５）方から出火、木造平屋住家約６５平方メートルを全焼した。焼け跡から１人の遺体が見つかった。男性と連絡が取れておらず、鹿屋署が身元を調べている。同署によると、男性は１人暮らし。近くの住民が「家が燃えている」と１１９番した。