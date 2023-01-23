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深夜に住家全焼、焼け跡から1人の遺体見つかる　住人の75歳男性と連絡取れず　鹿屋

 2023/01/23 10:07
消火活動をする消防団員ら＝２３日午前０時２３分、鹿屋市高須町
消火活動をする消防団員ら＝２３日午前０時２３分、鹿屋市高須町
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　２３日午前０時５分ごろ、鹿児島県鹿屋市高須町、無職男性（７５）方から出火、木造平屋住家約６５平方メートルを全焼した。焼け跡から１人の遺体が見つかった。男性と連絡が取れておらず、鹿屋署が身元を調べている。

　同署によると、男性は１人暮らし。近くの住民が「家が燃えている」と１１９番した。
【別カット】消火活動をする消防団員ら＝２３日午前０時２２分、鹿屋市高須町
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