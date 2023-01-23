新たな感染は554人 35日ぶり1000人下回る（医療圏別：鹿児島260、姶良・伊佐76、川薩51、南薩47、出水40、肝属28、奄美27、曽於21、熊毛4）4人死亡 新型コロナ・鹿児島23日発表
2023/01/23 20:24
鹿児島県は２３日、新型コロナウイルスの感染者５５４人と死者４人を新たに確認したと発表した。新規感染者は前週の同じ曜日より６２２人少なく、昨年１２月１９日（７６９人）以来３５日ぶりに１０００人を下回った。
死者４人のうち２人は、いずれも９０歳以上男性で医療機関に入院中だった。死因はコロナとそれ以外。残る２人は年代と性別、死因が非公表で、１人は入所中の福祉施設で療養中だった。死者の累計は７５５人。
新規感染者の医療圏別は鹿児島２６０人、姶良・伊佐７６人、川薩５１人、南薩４７人、出水４０人、肝属２８人、奄美２７人、曽於２１人、熊毛４人。年代別は１０歳未満の１２２人が最も多く、１０代８８人、４０代７８人と続いた。
フォローアップセンターで確定した感染者は７３人。感染者は累計４２万７００人になった。病床使用率は前日比０．４ポイント減の６５．７％（重症者用１４．３％）。入院のうち重症５人、酸素投与が必要な中等症１１０人。
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