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馬毛島
馬毛島の自衛隊基地建設でにわかに活況、西之表市で不動産取引相談会 川商ハウス
2023/01/24 10:30
市民の相談を受ける川商ハウスの社員＝２２日、西之表市民会館
拡大
不動産取引の川商ハウス（鹿児島市）は２２日、西之表市の市民会館で相談会を開いた。市民ら約３０人が、土地の売買や相続の手続きなどについて理解を深めた。
同市馬毛島の自衛隊基地整備の影響で、種子島では不動産売買が活発化し、工事関連業者と直接取引するケースも多い。参加者からは、手続きの流れや賃貸に関する相談が相次いだ。ほかに土地家屋調査士や司法書士のセミナーもあった。
視察した西田隆昭社長は「地方では不動産について知識がない人も多い。少しでも手助けできれば」と話した。相談会は２１日に中種子町でもあり、約３０人が訪れた。
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