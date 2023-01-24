馬毛島の自衛隊基地建設でにわかに活況、西之表市で不動産取引相談会　川商ハウス

不動産取引の川商ハウス（鹿児島市）は２２日、西之表市の市民会館で相談会を開いた。市民ら約３０人が、土地の売買や相続の手続きなどについて理解を深めた。同市馬毛島の自衛隊基地整備の影響で、種子島では不動産売買が活発化し、工事関連業者と直接取引するケースも多い。参加者からは、手続きの流れや賃貸に関する相談が相次いだ。ほかに土地家屋調査士や司法書士のセミナーもあった。視察した西田隆昭社長は「地方では不動産について知識がない人も多い。少しでも手助けできれば」と話した。相談会は２１日に中種子町でもあり、約３０人が訪れた。