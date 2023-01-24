十島村・諏訪之瀬島　噴火警戒レベルを2に引き下げ　福岡管区気象台

福岡管区気象台は２４日、鹿児島県十島村・諏訪之瀬島の御岳の噴火警戒レベルを３（入山規制）から２（火口周辺規制）に引き下げた。火口から１キロを超えて影響を及ぼす噴火が発生する可能性が低くなったとしている。御岳では、２０２２年９月から爆発が増加し、気象台は同２８日に噴火警戒レベルを２から３へ引き上げた。爆発は１０月下旬ごろから減少していた。火山活動は続いており、気象台は火口から約１キロの範囲で大きな噴石への警戒を呼びかけている。