7日連続で前週下回る　1285人新たに感染（医療圏別：鹿児島596、姶良・伊佐194、川薩116、南薩101、出水89、肝属88、曽於42、奄美42、熊毛17）10人死亡　新型コロナ・鹿児島24日発表

鹿児島県は２４日、新型コロナウイルスの感染者１２８５人と死者１０人を新たに確認したと発表した。新規感染者は前週の同じ曜日より１０９５人少なく、７日連続で前週を下回った。亡くなった１０人のうち、１人は入院中だった６０代男性で死因はコロナ以外。別の３人は鹿児島市在住で感染後、入院していた。残る６人の年代や死因は非公表。死者の累計は７６５人になった。新規感染者の医療圏別は鹿児島５９６人、姶良・伊佐１９４人、川薩１１６人、南薩１０１人、出水８９人、肝属８８人、曽於と奄美が各４２人、熊毛１７人。年代別では１０歳未満の２２２人が最多で、４０代の２０１人、３０代の１８２人と続いた。フォローアップセンターでの感染確定者は５７人、みなし陽性は２人。県内の累計感染者は４２万１９８５人になった。入院のうち重症７人、酸素投与が必要な中等症９０人。