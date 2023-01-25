浮かぶ島…鹿児島湾で「けあらし」　寒波の影響か、鹿児島市付近ではまれ

寒波や積雪に見舞われた２４日午後、鹿児島市沖の鹿児島湾は海面の水蒸気が冷たい空気にさらされ湯気のように立ち上る「けあらし」に包まれた。降雪の合間に日が差し込むと、市街地側からは沖小島や海上の船が海に浮かび上がって見えた。通常は明け方の寒い時間帯に発生する。ただ、同市では午後３時過ぎから氷点下に。鹿児島地方気象台は「気温が水温と比べて低くなっているため、発生したのだろう」とした。湾奥ではない鹿児島市付近でけあらしが見られるのは珍しいとみられる。