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積雪などによる２５日の鹿児島県内の交通情報（２５日午前７時半現在）

 2023/01/25 07:55
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【バス・路面電車】

　南国交通バス　鹿児島営業所（鹿児島市）、空港自動車営業所（霧島市溝辺地区）、川内営業所（薩摩川内市）、出水営業所（出水市）の各管内が始発から運転見合わせ。鹿児島市内の路線バスは午前１０時ごろからの運転再開を検討

　鹿児島市営バス　一部区間を除き、通常運行

　鹿児島市電　１系統（鹿児島駅前－騎射場－谷山）と２系統（鹿児島駅前－鹿児島中央駅前－郡元）の全線で、始発から運転見合わせ

　鹿児島交通バス　始発から運転見合わせ

　ＪＲ九州バス　鹿児島駅と鹿児島市郡山、さつま町宮之城を結ぶ路線で、運休や運転見合わせ

　空港バス（南国交通・鹿児島交通）　九州自動車道通行止めのため、鹿児島市内線は２０分間隔の特別ダイヤで遠回り運行。阿久根・出水、川内、水俣・大口、指宿・谷山、加世田・枕崎と空港を結ぶ各路線は当面運転見合わせ

　高速バス　鹿児島と福岡を結ぶ都市間高速バスは全便運休。熊本線は運休や運転見合わせ


【鉄道】

　九州新幹線　通常運行

　ＪＲ指宿枕崎線　鹿児島中央－山川で遅れ

　肥薩おれんじ鉄道　通常運行

【空の便】

　鹿児島空港発着の１０便が欠航

【海の便】

　鴨池・垂水フェリー　通常運行

　桜島フェリー　通常運行

【主な国道・高速道路】

　国道３号　鹿児島市田上（鹿児島西ＩＣ）－同市武（建部ＩＣ）の３．３キロ

　国道１０号　曽於市末吉（末吉財部ＩＣ）－霧島市国分（国分南小前交差点）の１９．８キロ

　国道２２５号　枕崎市清水町（柴立橋付近）－南九州市川辺町上山田（庭月野交差点）の４．５キロ、同市川辺町清水（道の駅川辺）－鹿児島市下福元町（影原交差点）の１３．３キロ

　国道５０４号（北薩横断道路）　さつま広橋ＩＣ－野坂ＩＣ

　九州自動車道　小倉東ＩＣ（北九州市）－鹿児島ＩＣ

　東九州自動車道　加治木ＪＣＴ－末吉財部ＩＣ　
　
　南九州西回り自動車道　全線（出水ＩＣ－阿久根ＩＣ、薩摩川内水引ＩＣ－鹿児島西ＩＣ）

　指宿スカイライン　頴娃ＩＣ－鹿児島ＩＣ
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