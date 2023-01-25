【雪情報】鹿児島県内　大雪の恐れなくなる　路面凍結でスリップ事故など多発

【道路情報】雪で全面通行止めとなっている主な国道、高速道（午後9時現在）

「通学中の小学生を殺害します…」 5市町に不審メール届く、鹿児島県教委が注意呼びかけ

最強寒波が7年ぶりに到来か 鹿児島県本土、24日午後から大雪恐れ 山地で最大20センチ、平地10センチの予想も

【都道府県対抗男子駅伝】4年ぶり入賞目指す鹿児島チーム、中学から社会人まで穴のない布陣で臨む

倦怠感、体温は上がったり下がったり、滝のような汗が出る。「コロナ陽性です」に恐怖が駆け巡った。涙が出た。息子をどうしよう…

日当2万円、月収70万円以上…馬毛島工事に引き抜かれる種子島の農業関係者。地域に生まれるひずみ。「こんなはずじゃなかった」。賛成派団体会長だった男性は悔やむ

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宿は常に満室、木造アパート8万円…馬毛島の自衛隊基地工事に沸く種子島、ホテル・不動産バブルが起きていた