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【雪情報】鹿児島県内　大雪の恐れなくなる　路面凍結でスリップ事故など多発

 2023/01/25 08:53
路面に雪が残る市街地＝２５日午前９時ごろ、鹿児島市中央町
路面に雪が残る市街地＝２５日午前９時ごろ、鹿児島市中央町
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　鹿児島地方気象台によると、鹿児島県内は２５日朝、大雪の恐れはなくなった。気象台は引き続き積雪や路面の凍結による交通障害、農作物や農業施設の管理、低温による水道管の凍結に注意を呼びかけている。
積雪のため、タイヤにチェーンを巻いて運行する路線バス＝25日午前8時50分、鹿児島市与次郎2丁目
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