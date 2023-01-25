積雪などによる25日の鹿児島県内の交通情報（午前9時半現在）

【バス・路面電車】南国交通バス 鹿児島営業所（鹿児島市）、空港自動車営業所（霧島市溝辺地区）、川内営業所（薩摩川内市）、出水営業所（出水市）の各管内が始発から運転見合わせ。鹿児島市内の路線バスは２５日午後以降に運転を再開する見込み鹿児島市営バス 通常運行鹿児島市電 １系統（鹿児島駅前－騎射場－谷山）と２系統（鹿児島駅前－鹿児島中央駅前－郡元）の全線で、始発から運転見合わせ鹿児島交通バス 始発から運転見合わせ。２、４、５、６、７、１２、１６、２３、３２－１番線と花野千年団地線、伊敷ニュータウン線は運転再開ＪＲ九州バス 鹿児島駅と鹿児島市郡山、さつま町宮之城を結ぶ路線で、運休や運転見合わせ。小山田経由のみ一部運転再開空港バス（南国交通・鹿児島交通） 九州自動車道通行止めのため、鹿児島市内線は２０分間隔の特別ダイヤで遠回り運行。鹿屋線は遠回り運行。阿久根・出水、川内、水俣・大口、指宿・谷山、加世田・枕崎と空港を結ぶ各路線は当面運転見合わせ高速バス 鹿児島と福岡を結ぶ都市間高速バスは全便運休。熊本線は運休や運転見合わせ【鉄道】九州新幹線 通常運行ＪＲ鹿児島線 川内－鹿児島中央で遅れＪＲ指宿枕崎線 鹿児島中央－枕崎で遅れ肥薩おれんじ鉄道 通常運行【空の便】鹿児島空港発着の１４便が欠航【海の便】鴨池・垂水フェリー 通常運行桜島フェリー 通常運行【主な国道・高速道路】国道３号 鹿児島市田上（鹿児島西ＩＣ）－同市武（建部ＩＣ）の３．３キロ国道２２５号 南九州市川辺町清水（道の駅川辺）－鹿児島市下福元町（影原交差点）の１３．３キロ国道５０４号（北薩横断道路） さつま広橋ＩＣ－野坂ＩＣ九州自動車道 小倉東ＩＣ（北九州市）－鹿児島ＩＣ東九州自動車道 加治木ＪＣＴ－末吉財部ＩＣ南九州西回り自動車道 全線（出水ＩＣ－阿久根ＩＣ、薩摩川内水引ＩＣ－鹿児島西ＩＣ）指宿スカイライン 頴娃ＩＣ－鹿児島ＩＣ