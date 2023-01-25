積雪などによる25日の鹿児島県内の交通情報（午前9時半現在）
2023/01/25 09:47
【バス・路面電車】
南国交通バス 鹿児島営業所（鹿児島市）、空港自動車営業所（霧島市溝辺地区）、川内営業所（薩摩川内市）、出水営業所（出水市）の各管内が始発から運転見合わせ。鹿児島市内の路線バスは２５日午後以降に運転を再開する見込み
鹿児島市営バス 通常運行
鹿児島市電 １系統（鹿児島駅前－騎射場－谷山）と２系統（鹿児島駅前－鹿児島中央駅前－郡元）の全線で、始発から運転見合わせ
鹿児島交通バス 始発から運転見合わせ。２、４、５、６、７、１２、１６、２３、３２－１番線と花野千年団地線、伊敷ニュータウン線は運転再開
ＪＲ九州バス 鹿児島駅と鹿児島市郡山、さつま町宮之城を結ぶ路線で、運休や運転見合わせ。小山田経由のみ一部運転再開
空港バス（南国交通・鹿児島交通） 九州自動車道通行止めのため、鹿児島市内線は２０分間隔の特別ダイヤで遠回り運行。鹿屋線は遠回り運行。阿久根・出水、川内、水俣・大口、指宿・谷山、加世田・枕崎と空港を結ぶ各路線は当面運転見合わせ
高速バス 鹿児島と福岡を結ぶ都市間高速バスは全便運休。熊本線は運休や運転見合わせ
【鉄道】
九州新幹線 通常運行
ＪＲ鹿児島線 川内－鹿児島中央で遅れ
ＪＲ指宿枕崎線 鹿児島中央－枕崎で遅れ
肥薩おれんじ鉄道 通常運行
【空の便】
鹿児島空港発着の１４便が欠航
【海の便】
鴨池・垂水フェリー 通常運行
桜島フェリー 通常運行
【主な国道・高速道路】
国道３号 鹿児島市田上（鹿児島西ＩＣ）－同市武（建部ＩＣ）の３．３キロ
国道２２５号 南九州市川辺町清水（道の駅川辺）－鹿児島市下福元町（影原交差点）の１３．３キロ
国道５０４号（北薩横断道路） さつま広橋ＩＣ－野坂ＩＣ
九州自動車道 小倉東ＩＣ（北九州市）－鹿児島ＩＣ
東九州自動車道 加治木ＪＣＴ－末吉財部ＩＣ
南九州西回り自動車道 全線（出水ＩＣ－阿久根ＩＣ、薩摩川内水引ＩＣ－鹿児島西ＩＣ）
指宿スカイライン 頴娃ＩＣ－鹿児島ＩＣ
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