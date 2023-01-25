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南九州道、出水－阿久根ICの通行止め解除
2023/01/25 14:26
拡大
鹿児島国道事務所によると、除雪作業に伴う南九州西回り自動車道出水インターチェンジ（ＩＣ）－阿久根ＩＣの通行止めは２５日午後２時、解除された。
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