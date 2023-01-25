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国道225号、川辺峠の通行止めを解除

 2023/01/25 15:08
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　鹿児島国道事務所によると、除雪作業に伴う国道２２５号南九州市川辺町清水（道の駅川辺）－鹿児島市下福元町影原の通行止めは２５日午後２時４５分、解除した。
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