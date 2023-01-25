積雪などによる25日の鹿児島県内の交通情報（午後4時半現在）

【バス・路面電車】南国交通バス 鹿児島営業所（鹿児島市）、空港自動車営業所（霧島市溝辺地区）、川内営業所（薩摩川内市）、出水営業所（出水市）の各管内が始発から運転見合わせ。このうち鹿児島市内の路線バスは２５日午後１時以降、順次再開した鹿児島市営バス 通常運行鹿児島市電 全線で、正午から運行開始鹿児島交通バス鹿児島市関係では、６１－１番線、鹿児島－加世田線、鹿児島－枕崎線、鹿児島－知覧線、鹿児島－串木野・川内線、あいばすが終日運休。鹿児島市内を巡回するほかの路線は運行再開しているＪＲ九州バス 鹿児島駅と鹿児島市郡山、さつま町宮之城を結ぶ全ての路線が午後３時以降、運行再開した空港バス（南国交通・鹿児島交通） 九州自動車道通行止めのため、鹿児島市内線は２０分間隔の特別ダイヤで遠回り運行。鹿屋線は遠回り運行。川内線は午後１時以降、運行再開した。阿久根・出水、水俣・大口、指宿・谷山、加世田・枕崎と空港を結ぶ各路線は当面運行見合わせや運休高速バス 鹿児島と福岡、熊本を結ぶ都市間高速バスは全便運休【鉄道】九州新幹線 一部に最大３０分の遅れＪＲ各在来線 定刻または数分の遅れ【空の便】鹿児島発着は午後４時現在、１４便が欠航【海の便】欠航 フェリーきかい▽フェリーあけぼの▽フェリーみしま【主な国道・高速道路の通行止め】国道２６８号 伊佐市大口山野－熊本県側国道５０４号（北薩横断道路） さつま広橋ＩＣ－野坂ＩＣ九州自動車道 えびのＩＣ－鹿児島ＩＣ東九州自動車道 加治木ＩＣ－末吉財部ＩＣ南九州西回り自動車道 薩摩川内水引ＩＣ－市来ＩＣ指宿スカイライン 谷山ＩＣ－頴娃ＩＣ